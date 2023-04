Elektronisch afval? We gooien 23 miljoen kilo goud en geld per jaar weg

Sergei eet al weken niets om vergunning te krijgen: ‘Ongelofe­lijk dat wet zo in elkaar zit’

Sergei Gorbunov, een asielzoeker uit Rusland, is het wachten op een verblijfsvergunning zat. Sinds het begin van deze maand is hij in hongerstaking en drinkt hij alleen water. “Een vriendin van mij pleegde zelfmoord, die route kon ik ook gaan.”