Eis van vijf jaar voor vuurwerkbom bij huis Somaliërs

Een 22-jarige man uit Pannerden moet vijf jaar de cel in, met aftrek van voorarrest, voor het plaatsen van een vuurwerkbom aan een huis aan De Kamp in Pannerden. Dat is althans de eis tegen hem van het Openbaar Ministerie (OM), vandaag in de rechtbank in Arnhem.

De vuurwerkbom was op het raam naast de voordeur geplakt en aangestoken. Na de ontploffing medio december 2015, vonden agenten pamfletten bij het huis met daarop racistische teksten als 'Blank is beter!!! Allochtonen moeten weg hier!! Dit is nog maar het begin', gelardeerd met een foto van PVV-leider Geert Wilders. In het huis woont een Somalisch gezin.



De verdachte ontkent zowel het plaatsen van de vuurwerkbom als het ophangen van de pamfletten. Hij zegt dat hij slechts posters ophing bij barakken in Pannerden waar een azc zou komen. Iemand anders heeft volgens hem de vuurwerkbom geplaatst.

Aanzetten tot haat

Het OM meent echter dat het plaatsen van de bom en de bedreigingen 'wettig en overtuigend bewezen' kunnen worden en spreekt van het 'aanzetten tot haat jegens allochtonen'. De officier van justitie vindt dat de zinsnede 'blank is beter' impliceert dat niet-blanken minderwaardig zijn. ,,Dit kleurt de oproep tot geweld jegens allochtonen’’, zei de officier vrijdag in de rechtbank in Arnhem.

Vrijspraak

De advocate van de verdachte wil dat haar cliënt wordt vrijgesproken. Volgens haar zijn de teksten op de pamfletten geen oproep tot haat en geweld jegens allochtonen, zoals het OM wil doen geloven. ,,Cliënt had niet de opzet om ras te discrimineren’’, zei zij.

Verder zijn volgens haar getuigenverklaringen tegenstrijdig, onder meer over de route die de wegrennende verdachten destijds hebben afgelegd. Daarnaast houdt het OM volgens de raadsvrouw de tweede verdachte in deze zaak de hand boven het hoofd, omdat hij de zoon is van een politieagent. Het OM ontkent dat. Deze verdachte heeft al die tijd zijn kaken op elkaar gehouden en beroept zich op zijn zwijgrecht.