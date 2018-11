Eis: 20 jaar voor doodslag en verkrachting Milica van Doorn

Havo-scholiere Milica van Doorn werd ruim 26 jaar geleden met messteken om het leven gebracht in haar woonplaats Zaandam. Ze was die avond naar een verjaardag geweest, maar miste de laatste bus naar huis. Haar lichaam werd gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam, niet ver bij de bushalte vandaan.

Volgens het OM heeft de familie van Milica meer dan 25 jaar in onzekerheid moeten wachten, maar is er nu een dader gevonden. Er werden wat DNA betreft maar liefst drie duidelijke spermasporen van de verdachte aangetroffen bij Milica. Tijdens de eerste zittingsdag maandag kwam Hüseyin A. ineens met het verhaal dat dit logisch is omdat hij een vrijwillige seksuele relatie had gehad met het meisje. Het OM noemt dit verhaal echter ‘absoluut ongeloofwaardig’. Volgens de officier van justitie zijn er geen aanwijzingen dat de twee ooit een relatie hebben gehad. Daarnaast blijkt uit de forensische sporen en het ‘bij leven aangebrachte’ letsel van het slachtoffer dat ze met grof geweld is verkracht en zich nog heeft verzet.

Omdat A. het slachtoffer heeft gedood om de verkrachting te verhullen komt het OM tot ‘gekwalificeerde doodslag’, de zwaarste variant na moord. Moord zelf is juridisch geen optie omdat ‘kalm en rustig beraad’ bij de verdachte niet bewezen kan worden. De advocaat van de familie zegt in een reactie dat er tevredenheid heerst over de strafeis. ,,Het is een emotionele dag voor de familie. Ook omdat we nu bijna bij het einde zijn en het besef er is dat ze nooit helemaal zullen weten hoe het is gegaan’’, aldus Richard Korver.

Doodslag

Volgens het OM volgde de doodslag vrijwel meteen op de verkrachting. Dat maakt het bewijs in de verkrachtingszaak volgens de officier van justitie ook bewijs voor de schuld van de verdachte voor de doodslag. De verdachte verklaarde eerder tegenover de politie dat hij Milica die nacht wel tegen is gekomen. Ze zou hem uit hebben gescholden. Daarna zou er ‘een geest in hem zijn gevaren‘. Tegenover de politie sloot hij ook niet uit dat er ‘iets‘ is gebeurd tussen zijn lichaam en dat van Milica.