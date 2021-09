Eindmars en parachutelandingen: defensie oefent in regio Arnhem en de Betuwe

VIDEO Twee wolven uitgebro­ken in DierenPark Amersfoort: ‘Opeens liep hij bij ons op het pad’

30 augustus In DierenPark Amersfoort zijn maandagmiddag twee wolven ontsnapt. Bezoekers zijn in veiligheid gebracht in binnenlocaties in het park. Ook de dieren zitten inmiddels weer veilig in hun verblijf. ,,Hij liep echt op vijf meter afstand van mij en ik was doodsbang.”