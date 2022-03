‘Eindhovense terreurverdachten hadden het niet over aanslag op ASML, maar over een coronabom’

Boze reacties na mas­sa-ont­slag P&O Ferries: ‘Asociale onmenselij­ke boodschap’

Het massa-ontslag bij de Britse veerbootmaatschapij P&O Ferries zorgt voor veel boze reacties. Vanuit de Britse overheid is gezegd dat het onaanvaardbaar is dat er per direct 800 zeevarenden op straat zijn gezet. Die wil het bedrijf, dat ook van de Rotterdamse haven naar Hull vaart, vervangen door goedkope uitzendkrachten. Vakbonden in Nederland zijn niet gerust op de situatie. Intussen weigert het ontslagen personeel van boord te gaan, wordt er in het Verenigd Koninkrijk al met juridische stappen gedreigd en liggen alle veerdiensten stil.

17 maart