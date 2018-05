Eindexamenkandidaten opgelet: HEMA zet te veel streepjes op geodriehoek

Te veel streepjes

Het is voornamelijk voor eindexamenstudenten belangrijk om te controleren of hun geodriehoek klopt. Het probleem bevindt zich in de streepjes aan de buitenkant van de driehoek, tussen de getallen 50 en 60. Hier staan normaal gesproken 9 streepjes, maar op de geodriehoeken van HEMA staan er 11. Het aflezen van de geodriehoek gaat daardoor verkeerd.



Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ontving tot op heden nog geen klachten van eindexamenkandidaten. ,,Als het goed is, gaat het niet om een heel groot aantal geodriehoeken. En het gaat om een gedeelte van de driehoek dat je niet bij alle soorten wiskunde nodig hebt'', zegt voorzitster Anouk Gielen. ,,Maar scholieren die wiskunde B of C volgen, moeten even goed naar hun geodriehoek kijken.'' Gielen is blij dat de HEMA er op tijd bij was en vindt dat het bedrijf adequaat heeft gereageerd.



In onderstaande video geeft Universiteit van Nederland tips om je optimaal voor te bereiden op je examen.