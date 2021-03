Eindelijk weer naar het stadion: 'Prikken Hugo, prikken!’

Op het plein voor de Johan Cruijff Arena zetten vier vrienden hun blikjes bier op de grond en geven een flaconnetje sanitairgel door om hun handen te ontsmetten. In de rij iets verderop zetten honderden fans hun mondkapje op boven hun Oranjeshirt. Wie daarna doorloopt het stadion in, komt langs een bordje: ‘Welkom, u betreedt het testterrein'.



Oranje-Letland was vanavond Fieldlab nummer 9: een serie testevenementen waarbij het gedrag van de toeschouwers wordt gemeten. Hoe lang blijven ze waar, hoeveel andere fans komen ze tegen? Het moet leiden tot een blauwdruk voor de komende maanden zodat er coronaproof evenementen gehouden kunnen worden. Dat is niet onbelangrijk: in juni staan er in dit stadion vier wedstrijden voor het EK-voetbal gepland.