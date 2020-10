Eindelijk is het zover! Geslacht pandajong Fan Xing bekend

Uit de hand gelopen oefening met granaat op Oranjeka­zer­ne krijgt staartje, Marechaus­see start onderzoek

26 oktober De Marechaussee is een onderzoek gestart naar een ernstig incident bij een oefening op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Daarbij raakten in oktober 2019 ten minste vier mensen gewond. Bij een aantal van hen gebeurde dat toen er een rookgranaat in een pand werd gegooid, bevestigen zowel de Marechaussee als de Veiligheidsregio tegenover deze site. Beiden waren betrokken bij de oefening.