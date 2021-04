Eindelijk is er niemand die je foto ‘verpest’: bezoekers genieten van rust in de Keukenhof

Gert-Jan (58) en Ariane (53) van Geloven uit Geldermalsen bezochten nooit eerder in hun leven de Keukenhof. En dat terwijl Ariane gek is op bloemen en er vaak over droomde om dat toch nog eens te doen. ,,Maar het is er altijd zo verschrikkelijk druk. Daar had ik nooit zin in.”



Dit was haar kans, dacht ze toen dinsdag het bericht kwam dat ‘s werelds bekendste bloemenparadijs drie dagen de deuren opent bij wijze van proef en maximaal 5000 bezoekers mag ontvangen. Een gratis coronatest is verplicht, maar dat heeft het echtpaar er graag voor over. Gert-Jan en Ariane namen er speciaal een dag voor vrij, sprongen vrijdagmorgen in de auto, lieten zich onderweg testen in Gorinchem en kregen vlak voor de entree een groen vinkje; ze hebben geen corona en mogen naar binnen.