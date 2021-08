Einde plofkip in zicht: In alle supermarkten straks alleen nog kip met keurmerk

Boni is het laatste supermarktbedrijf dat overstag gaat. Het zal over twee jaar het keurmerk van de Dierenbescherming (Beter Leven-ster) invoeren voor verse kip. Dat wordt bevestigd door Frank Klören, financieel directeur van Boni. De laatste maanden gaven steeds meer ketens, waaronder AH en Jumbo, aan over te stappen naar vlees van kippen die een beter leven hebben gehad. ,,Zeker sinds marktleider Albert Heijn afgelopen maart bekendmaakte om vanaf 2023 alleen nog kip in de schappen te leggen met minimaal één ster, is het snel gegaan. Recent kwamen Spar, DekaMarkt en Hoogvliet over de brug en uiteindelijk ook Boni. Ons lijstje is compleet, dit is een enorme mijlpaal’’, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.