'Eigenlijk is elk huis op Sint Maarten beschadigd'

Verslaggever Raymond Boere was voor deze krant een week op Sint Maarten. Hij vertelt over zijn ervaringen op het eiland, de dagen na Orkaan Irma. ,,Je beseft je hoeveel de orkaan in een paar uur tijd kapot heeft gemaakt. Eigenlijk is elk huis beschadigd. Elke hoek die je omgaat is het weer een verrassing wat je tegenkomt.''