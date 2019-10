Eigenaren boerderij Ruinerwold leenden tonnen voor restauratie vastgoed

Op de boerderij in Ruinerwold waar maandag een groot gezin werd gevonden, rustte een hypotheek van meer dan een miljoen euro. De eigenaren leenden geld van het Nationale Restauratiefonds, dat kan worden aangesproken als eigenaren monumentale panden willen renoveren of verduurzamen.

Naast de boerderij aan de Buitenhuizerweg maakte ook een andere boerderij in de polder bij Ruinerwold onderdeel uit van de overeenkomst. Dat pand, aan de Dokter Larijweg, heeft een monumentale status. Het huis waar de vader met zijn kinderen werd gevonden is géén monument.



Een woordvoerder van het Restauratiefonds stelt dat geld dat van het fonds geleend wordt alleen gebruikt mag worden voor monumentale panden. Mogelijk is de boerderij aan de Buitenhuizerweg daarom gebruikt als extra onderpand, stelt de woordvoerder. Dat kan hij echter niet bevestigen. De eigenaren van beide panden konden tot 725.000 euro lenen voor de verbouwwerkzaamheden.



Beide panden zijn eigendom van het Ruinerwoldse echtpaar Rooze. Uit gegevens van het kadaster blijkt dat zij enkele tientallen eigendommen hebben in de streek. Naast stukken akkerland gaat het om tenminste acht (woon)boerderijen. Een aantal daarvan heeft een monumentale status.

Bloed, zweet en tranen

De familie Rooze is erg begaan met hun bezit en de staat daarvan. Van de buitenkant zien de meeste boerderijen er piekfijn uit. Ook bij de restauratie van de boerderij aan de Dokter Larijweg waren ze nauw betrokken. ‘Nadat het vele jaren onbewoonbaar was, is het geheel gerestaureerd en omgetoverd tot een zorgboerderij’, valt te lezen op weblog De Wolden. ‘Geheel naar wens van de familie Rooze. Vele maanden is er gewerkt om er iets moois van te maken. De oude gebinten zijn opnieuw behandeld en gebruikt en lopen zichtbaar door de gehele boerderij. Dat heeft de nodige bloed, zweet en tranen gekost. Maar het resultaat mag er zijn.’

Bij het pand waar het gezin maandag werd gevonden, hadden de verhuurders een veel minder grote rol, zei Alida Rooze gisteren tegen deze site. Ze verhuurden het pand aan Josef B., de 58-jarige houtbewerker die maandag werd opgepakt. ,,We zijn er sprakeloos van dat zoiets in ons huis is gebeurd’’, zegt echtgenote Alida Rooze. ,,We wisten helemaal van niets.”