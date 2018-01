Eigenaar losgeslagen Ark van Urk geen schuld aan ravage

Wraak nemen op je wekker op Blue Monday

17:39 Het is Blue Monday, oftewel ‘de deprimerendste dag van het jaar’. Had je moeite om je bed uit te komen en raakte je gefrustreerd van de wekker die afgaat? Dit is je kans om wraak te nemen en je frustraties eruit te gooien. Vanaf vandaag kun je naar ‘s werelds eerste ‘Wekker Smash Store’ in De 9 Straatjes in Amsterdam. Je leest het goed, het is een winkel waar je wekkers kapot kunt slaan. De winkel blijft open tot alle duizend aanwezige wekkers kapot zijn geslagen.