Eigenaar Harbour Club ‘stomverbaasd’ over sluiting na explosie: ‘Het is zó frustrerend’

Quote Waarom ook meteen voor zes maanden? Het is zó frustre­rend Richard van Leeuwen In het gloednieuwe theater naast restaurant The Harbour Club Amsterdam Oost aan de Cruquiusweg zou illusionist Hans Klok (‘niet zomaar een artiestje’) tot diep in het voorjaar de hoofdrolspeler zijn van tientallen ‘unieke dining experiences’. Op andere avonden zouden zeven ‘dragqueens van wereldniveau’ vlammen tijdens The Amsterdam Drag Show.



Het gaat niet door, tenzij de rechter ingrijpt. Vandaag dient het kort geding dat The Harbour Club tegen de sluiting heeft aangespannen.



Net zoals het aanpalende restaurant is het theater dicht. Gesloten op last van burgemeester Femke Halsema na de ontploffing voor de deur, in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 augustus, en twee ontploffingen bij café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het Leidseplein, in de nacht van 7 op 8 augustus en de nacht van 12 op 13 augustus.



Mede-eigenaar Richard van Leeuwen van The Harbour Club is ‘stomverbaasd’, zegt hij in een van de andere vestigingen, naast de Apollohal in Amsterdam-Zuid. ,,Vreselijk zo’n ontploffing, natuurlijk, maar wij hebben geen flauw idee uit welke hoek dit komt en waarom. Het gebeurde drie uur na sluitingstijd, dus het is puur intimidatie.’’

Geen clubavonden

Van Leeuwen dacht goed contact te hebben met gemeente en politie. Zeker na de beleidswijzigingen en extra maatregelen die zijn genomen nadat Van Leeuwen na een hoog opgelopen conflict jaren geleden ‘uiteindelijk in goede harmonie’ had gebroken met mede-oprichter John de Jong. ,,We hebben de sluitingstijd vervroegd naar één uur, doen geen clubavonden met dj’s meer, maar willen gewoon puur restaurantje spelen en spectaculair theater bieden. We kwamen ook onlangs weer met vlag en wimpel door de Bibob (de integriteitstoets bij vergunningaanvragen).’’



In de nacht van de knal belde zijn compagnon Van Leeuwen uit bed. Voor de deur van het restaurant was een ontploffing geweest. ,,Het spookt sindsdien ergens in mijn achterhoofd: er is helemaal geen aanleiding zoiets te doen. We hebben geen problemen, ruzie, narigheid of rechtszaken.’’



De volgende ochtend spraken de compagnons met de wijkagent en een vertegenwoordiging van de gemeente. ,,We bespraken wat we nog extra konden doen om herhaling te voorkomen en ze waren positief verrast door onze voortvarendheid. We zouden ’s nachts ook bewaking neerzetten en bekijken of de politie live zou kunnen meekijken op ons zeer uitgebreide camerasysteem. We hebben ook stante pede een bijeenkomst voor de buurt gepland. Maar ja, die zou in onze tent zijn…’’

Die werd gesloten, dus dat ging niet door.

Incidenten uit het verleden

In het sluitingsbevel staan gevaren opgesomd voor de bewoners van de hagelnieuwe appartementencomplexen om The Harbour Club heen, de gasten van het al even nieuwe naastgelegen hotel, en voor de bezoekers en medewerkers van het restaurant en het theater.

Ook staan incidenten opgesomd rond vestigingen van The Harbour Club. Op 4 mei 2016 brandde Café The Harbour Club in het Olympisch Stadion volledig uit na brandstichting. Op zaterdag 25 mei 2019 werd de ingang van The Harbour Club Oost meermaals beschoten terwijl binnen nog medewerkers en bezoekers waren. Op maandag 21 juli 2021 ontplofte een geïmproviseerd explosief naast de terrasoverkapping van de club.

,,De gemeente gooit deze explosie op één hoop met heel andere incidenten van soms jaren terug, plus wat hearsay, ongefundeerde aannames en roddels’’, zegt Van Leeuwen. ,,De lichtvaardigheid en onzorgvuldigheid waarmee men dit soort beslissingen neemt, is beangstigend. Dat we de maandag na ons overleg te horen kregen dat we werden gesloten, was tot onze stomme verbazing. Waarom ook meteen voor zes maanden? Het is zó frustrerend.’’

Nieuw geweld zegt Van Leeuwen niet te vrezen.

In the City

Het restaurant en het aanpalende theater hebben volgens Van Leeuwen rond de 175 medewerkers. Als in het theater de showavonden zijn, komen daar een slordige 75 personeelsleden bij voor het licht, geluid et cetera. Als alles vol zit, zijn er acht- tot negenhonderd gasten. ,,Met wekelijks tussen de drie- en vierduizend gasten over de vloer zijn we een van de grootste horecaondernemingen van Amsterdam.’’ The Harbour Club heeft ook vestigingen in Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Vinkeveen. Die in Amsterdam-Zuid en Vinkeveen zijn franchises.

Op dezelfde dag dat Halsema de zaken van Van Leeuwen liet sluiten, moest ook café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen dicht, bij het Leidseplein, na de explosies kort voor en kort na die bij The Harbour Club. De twee zaken waren in het verleden via de familie De Jong informeel aan elkaar gelinkt, maar nu zegt Van Leeuwen geen enkel verband te zien. ,,Zij zijn gewaardeerde collega’s. Meer niet. Zij hebben ook geen idee wat er bij hen achter zit. Je zou hopen dat de recherche éérst goed onderzoek deed en aan de hand van de resultaten werd bepaald of maatregelen nodig waren. Maar nee, ze gooien onze zaken dicht zonder ook maar te weten wat er speelt. Als slachtoffer van geweld hoop je hulp te krijgen, maar je krijgt straf.’’