‘Efteling lost geen enkel probleem op, poppen zijn niet racistisch’

Vrouw (64) om het leven gebracht in Kaatsheu­vel, 28-jarige zoon als verdachte aangehou­den

11:05 Een 64-jarige vrouw is vannacht dood gevonden bij een woning in Kaatsheuvel. De politie gaat uit van een misdrijf in relationele sfeer. De 28-jarige zoon van het slachtoffer is aangehouden als verdachte. Zijn rol wordt nog onderzocht.