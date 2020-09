Eerste zorgpremie bekend: stijging hoger dan waar kabinet op rekende

LIVE | De Jonge: voldoende mondkapjes voor tweede piek, sluitings­tijd Britse pubs vervroegd

6:48 Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt weer. Voor het eerst komt het aantal gemelde positieve tests in een etmaal boven de 2000 uit. Zelfs als er weer een piek komt zoals in het voorjaar, zijn er voldoende beschermingsmiddelen op voorraad, zo verzekert zorgminister Hugo de Jonge. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.