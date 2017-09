Eerste zomer met goedkoop mobiel internetten groot succes

Precies zoals Europa al jaren verwachtte, is het totale mobiele datagebruik dus fors toegenomen. ,,Roam like at home werkt. De klanten waarderen het, het gebruik neemt toe en de vraag naar mobiele diensten van mensen op reis is in Europa is zeer hoog. Zowel consumenten als aanbieders profiteren ervan”, aldus Mariya Gabriel, de nieuwe Eurocommissaris voor digitale zaken.