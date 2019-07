Eerste visarend van Nederland geringd in de Biesbosch

Nieuwe natuur en nestgelegenheid

De Biesbosch herbergt de enige twee broedparen en is daarmee een belangrijk startpunt voor de prille populatie. De vestiging is vooral te danken aan de groeiende visarendenstand in Europa, waardoor er ook meer vogels door ons land treken. Die worden in de Biesbosch aangetrokken door de aanwezigheid van dode bomen, hoogspanningsmasten en veel visrijk water. Ze bouwden in de afgelopen jaren nesten in verschillende hoogspanningsmasten en dode bomen die in het doorstroomgebied van ‘Ruimte voor de Rivier’ staan, waar de vogels ook vaak vissend worden gezien.

Succesvol

Het geringde jong is al de veertiende jonge visarend die is opgegroeid in de Biesbosch. In 2017 werden drie jongen groot in het nest in de hoogspanningsmast. In een nest in een dode boom elders in het gebied zijn deze week drie jongen waargenomen. Dat broedpaar bouwde een nieuw nest, nadat het oude in maart uit een boom waaide. Het bevindt zich in een afgesloten rustgebied in het natuurontwikkelingsgebied van de Noordwaard bij Werkendam. Nieuw was dit jaar ook de bouw van nesten in de Sliedrechtse Biesbosch. De vogel daar was echter te jong om tot broeden over te gaan.