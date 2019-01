Eerste schip ter plaatse om containers MSC Zoe te bergen

Het tweede schip dat daar naartoe zou gaan, een surveyschip dat bodemonderzoek doet, is in de haven van IJmuiden gebleven. De weersomstandigheden op de Waddenzee zijn nu te slecht voor dat schip om iets te kunnen bijdragen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Berging uitgesteld

Gisteren was er nog twijfel over of de bergingswerkzaamheden door konden gaan. Slecht weer kan roet in het eten gooien. Als het schip er in slaagt de container te bergen, dan is het de bedoeling dat de Atlantic Tonjer en het surveyship volgende week verder gaan met de bergingswerkzaamheden.