Eerste reddingshelikopter ter plaatse bij aanvaring kust IJmuiden

Of en hoeveel bemanningsleden er al gered zijn is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of zij door de aanvaring gewond zijn geraakt. Daarnaast is de oorzaak van het ongeval tussen de schepen Julietta D en de Pechora Star nog niet duidelijk. Er wordt er niet uitgesloten dat het ongeluk met storm Corrie te maken heeft.



De KNRM laat weten dat er meerdere reddingsboten zijn uitgevaren om hulp te bieden en dat er nog minstens drie andere helikopters onderweg zijn. Een van deze helikopters is afkomstig van de Belgische Kustwacht. De Kustwacht kon geen duidelijke inschatting maken van de mogelijke duur van de reddingsactie.