Eerste Nederlander op Amerikaanse sanctielijst: ‘Ik word neergezet als iemand die Rusland kernwapens levert’

Ongeloof bij vrienden­groep na ‘lage’ straf voor jongen die Robel doodstak: ‘Alsof zijn leven niets voorstelde’

‘Slechts’ 21 maanden cel voor het doodsteken van Robel én het in het gezicht steken van iemand tijdens de Vierdaagsefeesten: vrienden van de doodgestoken Robel zijn boos en verdrietig over deze straf die een 18-jarige Nijmegenaar krijgt. De straf is in hun ogen veel te laag.. ,,Het voelt als een mes in onze rug.”