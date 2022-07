Eerste Nederlander met kunsthart overleden

De 54-jarige man met zeer ernstig hartfalen die begin november als eerste in Nederland een kunsthart kreeg, is overleden. Dat meldt het UMC Utrecht. De oorzaak van het overlijden wordt nog onderzocht.

De vijftiger overleed eind juni, bijna acht maanden na de plaatsing van het kunsthart. Destijds werd gezegd dat er nog onderzoek nodig was naar de effecten van het kunsthart op de lange termijn voor mensen met hartfalen.

De fabrikant van het kunsthart heeft bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een melding gemaakt van het overlijden van de patiënt, zo bevestigt de inspectie na berichtgeving van het EO-programma Dit is de Kwestie. De ontwikkelaar van het kunsthart is het Franse biomedische bedrijf Carmat. Het gaat om een verplichte melding, aldus de inspectie. Over de inhoudelijke behandeling wil een woordvoerster niets zeggen.

,,We zijn aangeslagen maar dankbaar voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van het kunsthart”, aldus UMC Utrecht over de man die het kunsthart kreeg. In Nederland is een groot tekort aan donorharten. Het UMC Utrecht meldde vorig jaar dat het kunsthart een uitkomst zou kunnen zijn voor patiënten die vanwege hun gezondheid niet kunnen wachten op een harttransplantatie.

Zowel de linker als de rechter hartkamer van de 54-jarige patiënt functioneerden volgens het ziekenhuis onvoldoende en dat veroorzaakte ernstige klachten zoals vermoeidheid, vasthouden van vocht en kortademigheid, in rust en bij inspanning. ‘Een laatste mogelijke behandeling was een harttransplantatie in de toekomst, maar het wachten daarop zou te lang gaan duren voor deze patiënt en waarschijnlijk resulteren in overlijden', luidde het in een persbericht.

Patiënten in zeven andere landen kregen al zo’n hart, waaronder in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het Franse kunsthart kost 210.000 euro, de zorgverzekeraar van de Nederlandse patiënt heeft meebetaald.