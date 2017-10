Eerste nachtvorst na de zomer een feit

Het is normaal dat in oktober voor het eerst na de zomer ergens vorst aan de grond voorkomt. In september komt het in het midden van het land lang niet altijd tot nachtvorst, lokaal in het diepe binnenland wel iets vaker.

In De Bilt komt het in oktober gemiddeld in 5 nachten tot vorst aan de grond en in november is dat alweer 11 keer. Gedurende de wintermaanden vriest het zo'n 16 nachten op klomphoogte. De eerste nachtvorst, dus vorst aan de grond, wordt normaal op locaties gemeten die er gevoelig voor zijn. Vooral weerstations boven zandgrond kunnen in heldere nachten gemakkelijker afkoelen, omdat zandgrond sneller afkoelt dan bijvoorbeeld klei. Het weerstation in Twente is zo'n 'beruchte' locatie.

Iets later dan vorig jaar

Vorig jaar vroor het op 6 oktober voor het eerst na de zomerperiode weer, in 2015 was het zelfs al eind september. Toch is het nu vrij normaal dat het voor het eerst vriest. In een jaar als 2014 moesten we er langer op wachten, toen vroor het begin november pas voor het eerst na de zomer.

Weekend 20 graden