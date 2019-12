Eerste ‘mistdode’ gevallen

Eerder op de avond is al ‘code geel’ afgegeven, wat betekent dat automobilisten in heel Nederland alert moeten zijn. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die de weg nog op moeten de verkeerssituatie ‘nauwlettend’ in de gaten te houden. Volgens haar is het op ‘de ene plek in Nederland heel mistig’ en ‘op de andere plek nauwelijks’.

In Deventer is de plaatselijke grote vuurwerkshow al vanwege de mist afgezegd. De show had volgens de gemeente geen zin meer omdat het zicht ‘beperkt was tot minder dan 200 meter’. Het spektakel zou plaatsvinden in de omgeving van de Wellekade, op de Worp en bij de Wilhelminabrug over de IJssel.