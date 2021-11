Eerste kunsthart in Nederland voor ernstig zieke 54-jarige man

UPDATE QR-weigeraar Peter mag niet naar binnen, dus zet hij tent op bij zwembad om zoontje af te drogen

Geen QR-code én toch je kind naar zwemles brengen? Peter Aalberts zet een tentje op naast de ingang van het zwembad in Alphen aan den Rijn, om zijn zoon af te kunnen drogen. Volgende week weer, is zijn plan, maar wat blijkt: zomaar een tent in de openbare ruimte neerzetten mag helemaal niet.

12 november