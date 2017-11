Eerste auto van Max Verstappen geveild voor 136.000 euro

De eerste auto van Max Verstappen is geveild voor een bedrag van 136.000 euro. De Mercedes Benz C63 S ging vandaag bij het Brabantse veilingbedrijf Epic Auctions onder de hamer. Wie de gelukkige eigenaar is geworden, is niet bekendgemaakt. Het ging om een online bieder.