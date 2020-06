Eerst zonnig, dan regen- en onweersbuien in zuiden van het land

Vanmiddag en vanavond kan het flink gaan knallen in het zuiden van het land. Volgens Weerplaza neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui dan toe. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het zuiden en zuidwesten van het land. In Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg bestaat aan het eind van de middag kans op onweersbuien met hagel en windstoten tot zo’n 70 kilometer. Pas in de loop van de nacht neemt de kans op onweer weer af.

Maar voor het zover is, is het eerst behoorlijk zonnig. Lokaal kan de temperatuur oplopen tot 29 graden. Het zou tot in de zuidelijke provincies tot vrijdagmiddag droog blijven. Daarna neemt de kans op buien flink toe en is er sprake van code geel. Bij de meest pittige exemplaren in de namiddag en vroege avond is er volgens Weerplaza kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De buien die later op de avond vallen, zijn wat minder heftig.

Het KNMI waarschuwt om niet het open water op te gaan of in open gebied te verblijven en niet te schuilen onder bomen tijdens onweer.

Vooruitzicht

De regen luidt nog geen koeler weer in. Zaterdag kan het volgens Weerplaza op de warmste plaatsen zelfs nog wat warmer worden dan vrijdag. De kans dat de 30 graden in sommige plaatsen voor het eerst dit jaar bereikt wordt, is aanwezig.

Verspreid ontstaan er zaterdag nog wel stapelwolken, maar uitgroeien tot een bui zit er voor de regio’s met een zuiden- of westenwind volgens Weerplaza niet in. In het noordoosten van het land waait nog wel een oostenwind, waardoor daar de lucht nog altijd vochtig is. Zeker in die regio is het zaterdag lang aan de benauwde kant en vooral daar kunnen later in de middag pittige regen- en onweersbuien vallen.