Eerlijk dat niet-gevaccineerde zich een ongeluk moet testen? ‘Snap dat geklaag niet zo’

Pakketbe­zor­ger (20) raakt baan én studie kwijt na brute overval: 'Alles is in duigen gevallen’

8 september De toekomst die hij voor zich zag, bestaat niet meer. Zijn studie vastgoed kan hij op zijn buik schrijven, net als zijn baan als pakketbezorger. Het vertrouwen in de mens is hij kwijt en de vraag is of dat ooit nog terugkomt. Een brute overval veranderde het leven van een 20-jarige pakketbezorger voorgoed. ,,Alles is in duigen gevallen.”