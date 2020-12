Eenzame Thomas (32) slaakt hartenkreet: ‘Checken jullie mij de komende tijd wat vaker? Ik word niet vaak gebeld’

Totaal overdonderd is de jonge Nijmegenaar ervan. Honderden mensen reageerden op zijn bericht, waarin hij zijn eenzaamheid blootlegde. De reacties blijven komen.



,,Mensen schrijven dat ik ze kan bellen of een bericht kan sturen. Ik heb veel nieuwe volgers. Zelfs de burgemeester van een andere stad schreef dat ik hem best eens op mag bellen. Heel mooi, maar ik hoop dat het iets groters teweegbrengt: dat we meer om gaan kijken naar mensen die zich eenzaam voelen in deze periode.”