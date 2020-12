Een witte kerst lijkt erg ver weg

Het romantische beeld van een witte kerst zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen bewaarheid worden. Weerplaza verwacht op basis van de meest actuele computerberekeningen dat het geen zachte kerst wordt, maar dat er ook geen echte kou komt. ,,Over sneeuw hoeven we het dan ook niet te hebben.”

Dit weekend is de eerste sneeuwvlok van het winterseizoen misschien wel te zien en ook daarna blijft het voorlopig koud. ,,Als we de nieuwste berekeningen voor dertig dagen vooruit mogen geloven, dan lijkt zeer zacht of juist onstuimig winterweer niet te gaan komen”, stelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Puur omdat de aangevoerde lucht niet echt uit koude gebieden wordt aangevoerd. Een zachte kerst zit er dit jaar waarschijnlijk niet in, maar echt koud lijkt het dus ook niet te worden. Over sneeuw hoeven we het dan ook niet te hebben.”

Gesloten sneeuwdek

Het is een ‘witte’ kerst als er op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek is gemeten. Dat is sowieso een zeldzaamheid: sinds het begin van de metingen in 1901 was er slechts acht keer officieel een witte kerst. ,,Het komt uit op eens in de veertien jaar”, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. Vaker viel er wel sneeuw op een van de kerstdagen - het KNMI telde 21 keer zo’n ‘half’ witte kerst. De laatste echt sprookjeswaardige witte kerst was in 2010, daarna zijn er alleen sneeuwvrije Kerstmissen geweest.

Janssen houdt overigens een béétje ruimte open om te dromen over sneeuw op 25 en 26 december. ,,Het is nog ver weg, dus we houden nog twintig slagen om de arm. Het zou zomaar kunnen dat er tegen die tijd tóch een storing is die gepaard gaat met sneeuwval.”

