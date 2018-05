Een vreselijke klap, en Marco was een doodrijder

KNMI geeft code oranje voor Zeeland: warme dag eindigt met veel regen, hagel en onweer

12:12 Het KNMI heeft voor Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Die trekken in de loop van de middag over het land. Plaatselijk kan veel hagel en regen vallen en dat kan - na een warme dag - opnieuw leiden tot veel wateroverlast, waarschuwen weerbureaus. Het KNMI had eerder al voor het hele land code geel afgegeven.