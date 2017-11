Een verse kerstboom bestel je gewoon online

Marnix Muller verkoopt al meer dan dertig jaar kerstbomen vanaf zijn erf bij boerderij Het Geutjen, in het buitengebied van Doetinchem. Maar sinds vorig jaar kun je bij hem ook vanuit je luie stoel een kerstboom kopen in de webshop op echtekerstboom.nl. Voor maximaal drie tientjes wordt de boom aan huis bezorgd. Bijkomend voordeel: geen gesleep en geen last van uitgevallen naalden in je auto.



,,Ik ben er vorig jaar mee begonnen om te kijken hoe het gaat. Het is makkelijk voor de mensen, ze hoeven de deur niet uit. Neuh, het loopt nog niet erg storm. Ik heb er enkele tientallen via internet verkocht’’, zegt de 59-jarige Achterhoeker over zijn kerstboomwebshop. ,,Dit jaar? Eentje. Maar de grootste drukte moet nog komen, hè.’’