Een verplichte quarantaine na de vakantie, kan dat zomaar?

1. Kun je een quarantaine verplicht stellen?

Dat kan wel. Sterker nog: er zijn landen die het doen of gedaan hebben, zoals het Verenigd Koninkrijk en België. Maar eenvoudig is het niet, omdat het juridisch nogal wat haken en ogen heeft.



De maatregel moet ‘proportioneel’ zijn. Dat houdt in dat de maatregel in verhouding moet staan staan tot wat je wil bereiken. Hiernaast is het zeer ingrijpend, omdat het vrijheidsbeperkend is. Je grijpt in op iemands recht op zelfbeschikking, aldus gezondheidsrechtdeskundigen van de Universiteit van Amsterdam.



Vergelijk het met het weigeren van een medische behandeling: alleen onder bijzondere omstandigheden kan een rechter beslissen dat iemand een medische behandeling moet accepteren om bijvoorbeeld de volksgezondheid te beschermen. Het publieke belang gaat dan voor het individuele belang.



,,Het is een behoorlijke aantasting van de vrijheid, van de grondrechten’’, erkent ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad dat het kabinet om mogelijkheden tot verplichte quarantaine heeft gevraagd. Maar als het nodig is omdat het aantal besmettingen anders enorm toeneemt, willen de burgemeesters die mogelijkheid wel krijgen.