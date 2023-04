Een van de laatste nog levende Engelandvaarders Leo Hendrikx (99) overleden

WOII-veteraan Leo (97) in de wolken: na 76 jaar nog één keer vliegen in ‘zijn’ Spitfire

Leo Hendrikx (97) was net 20 jaar oud toen de Duitsers hem in de Tweede Wereldoorlog met zijn Spitfire uit de lucht schoten. De Limburger had alle geluk van de wereld en overleefde. Nu is hij 97 en ging een grote wens in vervulling: nog één keer met de Spitfire terug naar die plek.