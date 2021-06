Eén vaccin van Pfizer, het andere van Janssen: waarom mag dit in Nederland nog niet?

1. Wie mogen een Janssen-prik halen (en waarom zou je dat willen)?

Iedereen die nog niet tegen het coronavirus is ingeënt, kan vanaf woensdag via een speciaal telefoonnummer van de GGD een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Het grote voordeel van dat vaccin is dat je er maar één dosis van nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die nog voor de zomervakantie verzekerd willen zijn van een vaccinatiebewijs waarmee je kunt reizen.