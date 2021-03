Een uur wachten voor een stem, maar dan sta je ook op het podium van de grote sterren

Coronavirus LIVE | Elf meldingen in België over bijwerkin­gen AstraZene­ca-vac­cin, 25 miljoen coronaprik­ken in VK

18:43 In het Verenigd Koninkrijk is de mijlpaal van 25 miljoen coronavaccinaties gehaald. Vrijwel de helft van alle volwassenen is nu minstens één geprikt. Premier Johnson laat weten binnenkort ook gevaccineerd te worden. Met het AstraZeneca-vaccin, aldus Johnson. België blijft het vaccin van AstraZeneca eveneens gebruiken, maar ook bij onze zuiderburen komen meldingen binnen over bijwerkingen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.