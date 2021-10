Een uitstrijkje, ik krijg er zo bijna zin in!

coronavirus LIVE | Wereldwijd 80.000 tot 180.000 zorgmede­wer­kers overleden aan coronavi­rus

20:55 Het coronavirus heeft wereldwijd flink huisgehouden onder zorgmedewerkers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er tussen januari 2020 en mei van dit jaar zo’n 80.000 tot 180.000 zorgmedewerkers aan het virus overleden. Het aantal coronagevallen in Nederland is afgelopen etmaal met 5223 toegenomen, meldt het RIVM. Het is voor het eerst in ongeveer drie maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op één dag boven de 5000 uitkomt.Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.