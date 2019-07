Een thuiszorgcliënt commandeert me rond alsof ik haar dienstmeid ben

Vraag: Voor een thuiszorgorganisatie help ik ouderen met huishoudelijke klussen. Een topbaan: leuk contact met mensen die blij zijn als ik kom. Nu heb ik één cliënt die me rondcommandeert alsof ik haar dienstmeid ben: doe dit, doe dat. Ben ik bijna klaar, komt ze met een nieuwe taak waardoor ik steevast te lang werk. Mijn collega’s kunnen me niet adviseren. Ik ben het beu.