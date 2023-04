Een student in huis nemen? Bert en Rineke doen dat al 27 jaar en denken nog lang niet aan stoppen

RIVM: extra maatrege­len nodig voor schone lucht langs snelwegen bij Schiphol en IJmuiden

Het kabinet hoeft geen draconische plannen te smeden om in 2030 aan strengere Europese eisen voor een schone lucht te voldoen. Wél moet er een paar scheppen bovenop langs snelwegen, bij Schiphol en Tata Steel in IJmuiden, schrijft het RIVM vandaag in een nieuw rapport.