Een penalty nemen moeilijk? Niet als je de regels uit dit UT-onderzoek opvolgt

Hoe vaak hebben we voetballers niet vervloekt als ze een belangrijke penalty misten. Neem Marco van Basten, die ‘ons Oranje’ in 1992 naar de finale om EK-goud had moeten schieten. Onze beste voetballer uit die tijd produceerde een slap schot, voor de Deense doelman Peter Schmeichel een eenvoudige prooi. Weg titelprolongatie na de zegetocht van 1988.

Vier jaar later stortte Clarence Seedorf ons vanaf de stip in Engeland tegen Frankrijk in de ellende. Het is hem door velen nooit vergeven.