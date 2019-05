Een OV-staking in de jaren 80: zó ging het er aan toe

Verlaten stationshallen, files op de weg en halflege kantoren. Veel reizigers zaten door de OV-staking met de handen in het haar. Hoe ging dat eigenlijk tijdens de grote staking in 1983 toen het NS-personeel ook het werk neerlegde?„De meeste bedrijven gingen gewoon dicht.”

„In de jaren 80 woonden mensen dichter bij hun werk, dus kwam het minder voor dat mensen met de auto of de trein reisden. Sowieso was het minder gebruikelijk om een auto te hebben in die tijd”, zegt ANWB-historicus Hans Buiter. Mensen reisden minder vaak en minder ver. De laatste jaren is de afstand van het woon-werkverkeer enorm toegenomen. De gemiddelde afstand naar het werk was in 1985 gemiddeld 12 kilometer, dat is tegenwoordig 22,6 kilometer, aldus Lizet Krabbenborg en Femke Daalhuizen van Planbureau voor de Leefomgeving.

Met de grotere afstand tussen huis en werk is het aantal treinreizigers ook toegenomen. Utrecht Centraal, het grootste station van Nederland, is 2,5 keer zo druk als in de jaren 80. Het aantal gedupeerden van een staking is dus ook enorm ten opzichte van vroeger. Volgens Buiter is er alleen één groot verschil: mensen kunnen zich nu voorbereiden op een staking.

Goede voorbereiding

„Door de nieuwe media wordt de informatie over de staking veel beter verspreid dan in de jaren 80. Via Facebook en Twitter blijven mensen voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In de jaren 80 werden dit berichten over bijvoorbeeld een staking alleen via de radio aangekondigd en ’s avonds op televisie. De kans was groot dat je als reiziger deze informatie niet mee had gekregen”, legt Buiter uit.