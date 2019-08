Een op de zeven kinderen tussen de 9 en 11 jaar kampt al met gehoorschade

UPDATE Hudson's Bay sluit deuren in Nederland, 1400 medewer­kers op straat

14:56 Het al maanden kwakkelende warenhuisconcern Hudson’s Bay sluit eind dit jaar al zijn Nederlandse winkels. Dat bevestigt een bestuurder van vakbond CNV op basis van een brief die zij vorige week al heeft ingezien. Hiermee komt er al na twee jaar een einde aan de opvolger van de V&D. CNV Vakmensen is niet te spreken over de manier waarop Hudson's Bay met het personeel communiceert. ,,Ze moeten op de hoogte gebracht worden.”