Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht: vooral ouderen en armen

Arnhemmer moet uitgezette goudvissen weer laten vangen

15 maart Een man uit Arnhem moet alle goudvissen die hij in januari heeft losgelaten in de Sint Jansbeek in die stad, weer (laten) vangen. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaald. De goudvis is een soort die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Hij kan kruisen met inheemse soorten waardoor die uiteindelijk verdwijnen.