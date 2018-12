Een op de vier Nederlanders viert eenzame kerst

Uit een bescheiden enquête onder 3.342 mensen blijkt dat 66 procent van de Nederlanders kerst viert met familie en vrienden, bijna 40 procent ziet de feestdagen vooral als een gelegenheid om lekker te eten. Slechts 20 procent geeft aan de geboorte van Jezus te vieren. Ruim tien procent geeft aan de kerstdagen vooral als een periode van stress en verplichtingen te zien.

Cadeaus

Kerstmis wordt ook steeds meer een soort sinterklaasfeest. Bijna de helft van de Nederlanders geeft anderen een cadeau. Een meerderheid daarvan slaat meer dan vijftig euro stuk voor een leuk presentje.

Bijzonder is dat 79 procent van de ondervraagden denkt dat mensen in Nederland zich met kerst eenzamer voelen. 24 procent voelt zich ook daadwerkelijk eenzaam rond de kerstdagen. Volgens het Leger des Heils moet daar verandering in komen. ,,Wij moeten in actie komen. Voor onze medemens, of je nu wel of niet gelooft in het kerstverhaal. En laten we het vooral praktisch aanpakken’’,zegt Hannelise Tvedt, commandant van het Leger des Heils.

De bereidwilligheid van Nederlanders om tijdens kerst iets te doen tegen eenzaamheid is volgens het Leger des Heils wel groot. De helft geeft tijdens de kerstdagen extra aandacht aan anderen. Opvallend is dat bijna drie van de tien Nederlanders niets doen om de eenzaamheid van anderen tijdens kerst te verminderen, maar dat wel zou willen. ,,We zien dit vaak, terwijl het zo eenvoudig kan zijn. Ga even koffiedrinken bij je tante, in plaats van een WhatsApp-berichtje te sturen. Of breng een paar zelfgebakken oliebollen bij de alleenstaande buurman’’, aldus Tvedt.

Kerken

Ook ziet Tvedt graag dat gelovigen en kerken, waaronder haar eigen Leger des Heils, in de kerstprogrammering meer ruimte maken voor de buurt waarin zij actief zijn. ,,Van de mensen die met Kerstmis niet naar de kerk gaan, zou drie op de tien dit overwegen als er samen met mensen die het minder hebben of buurtgenoten kerst gevierd wordt. Of als er een gezamenlijke kerstmaaltijd is en ook wat meer amusement.’’