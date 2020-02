Een op de negen kinderen leeft in armoede: ‘Het gaat om veel meer dan geld’

Één ding moet prinses Laurentien eerst maar eens van het hart. ,,Mensen of bedrijven hebben het wel eens over het bestrijden van kinderarmoede als goed doel. Ik strijd tegen die gedachte. Dit is de keiharde realiteit in het leven van gezinnen met kinderen. Goede doelen kies je, maar dit is anders. Het is de basisvoorwaarde voor een goed leven om als kind geen armoede te hebben.’’



Het gesprek vindt plaats in het Haagse huis van de Missing Chapter Foundation, die is opgezet om de dialoog tussen kinderen en volwassenen mogelijk te maken en op die manier problemen te lijf te gaan. Dit jaar moet er een serieuze stap worden gezet voor de oplossing van kinderarmoede.