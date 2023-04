Eén moreel kompas bleef overeind, dat was Jerry Springer

Overlast door jongeren is zo heftig dat Hans nu maar verhuist: ‘Bedreigin­gen en schelden naar oudere vrouwen’

Hans Timmer kan de overlast door jongeren niet meer aan en ziet geen andere mogelijkheid dan verhuizen. Hij gaat ongeveer 100 meter verderop wonen. ,,Komend weekeinde gaan we over, in de hoop minder overlast te krijgen.”