Één metrohalte verder leven ze langer en gezonder

Hier, zich vasthoudend aan één van de palen in de metro, praten Marijnissen en Trentelman over de per halte verschillende sterftecijfers. En hoe de staat van de gezondheid in een wijk zich niet alleen aan het einde, maar vaak ook al aan het begin van een leven openbaart, door de toestand van de kindergebitten die er zijn te zien. Hoe armer de buurt, hoe slechter de tandjes van de jongste bewoners er aan toe zijn. Hier in Rotterdam, de stad met zo veel arme wijken, wordt dat extra duidelijk. Het aantal kinderen dat niet naar de tandarts gaat is hier één op drie.



Dat weet Trentelman maar al te goed. ,,Soms zien we kinderen van vier jaar oud, bij wie alle tanden getrokken moeten worden. Die compleet rotte gebitten houden verband met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Slechte mondhygiëne wordt bijvoorbeeld gelinkt aan ziektes zoals diabetes.’’



Dat is waarom de SP van tandzorg een speerpunt maakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Marijnissen: ,,Sociaal economische gezondheidsverschillen zie je in meerdere aspecten van het leven terug. Tandzorg is een belangrijke daarvan. Wij willen dat die collectief wordt georganiseerd.’’