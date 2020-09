Een leven lang drugs wordt Siouxie snel fataal: ‘Ik heb een rotleven gehad’

,,Ik heb een kutleven gehad, meer kan ik er niet van maken”, zegt Siouxie Wevers. Ze zit in haar huis in het Arnhemse Klarendal, omringd door spullen die ze gratis van Marktplaats heeft opgehaald. Dat haar einde nadert, weet ze. Haar lichaam is op, de wonden ontsteken iedere dag meer. ,,Van mijn generatie drugsgebruikers is er niemand meer in leven. Ik had er eigenlijk al niet meer moeten zijn.”