Een jaar na de containerramp ligt er nog 800.000 kilo afval in zee

Bombrieven bij hotel, tankstati­on en Mercedes-dea­ler in Randstad: één explosief gaat af, mogelijk afpersing

19:03 Bij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn de afgelopen dagen bombrieven tussen de post aangetroffen. Bronnen melden dat er één explosief is afgegaan. Onduidelijk is nog of dat heeft geleid tot letsel. Het gaat in totaal om vijf brieven die in één week zijn bezorgd bij een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en Mercedes-dealer Van Mossel in Rotterdam. Het is niet duidelijk bij welk bedrijf een explosief is afgegaan.