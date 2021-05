Ineens klinkt er hartverscheurend gehuil van een vrouw. Het volgende moment staat ze met de handen omhoog tegen een schuurtje om gefouilleerd te worden, samen met een jonge man. Als in een politiefilm. Even later worden de twee, zij nog altijd luid snikkend, afgevoerd naar een politiebusje.

Het duo, zo blijkt, is waarschijnlijk betrokken bij de dood van een bewoner in de 30ste straat Gildekamp in Nijmegen. Eerder op de dag is in een woonhuis het slachtoffer aangetroffen.